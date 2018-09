Ако гледате достатъчно футбол, не може да не знаете, че Неймар е страхотен играч, но и страхотен актьор. На Мондиал 2018 бразилецът привлече внимание предимно със симулациите си. Бе изчислено, че прекарал над 14 минути в търкаляне по терена.

Това е факт, с който явно е запознат и американският защитник ДеАндре Йедлин. Играчът на "Нюкасъл" фаулира Неймар в контролната среща между САЩ и Бразилия. Бранителят получи предупреждение от главния съдия, но не остана никак доволен. Той на три пъти попита рефера "Гледа ли световното?".

Yoo Yedlin has me dying over here, making fun of Neymar and his dives.



"Did you watch the World Cup???"



pic.twitter.com/34P7kKDVSH