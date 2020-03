Вратарят на "Ливърпул" Алисон търпеливо се е изолирал вкъщи и чака мачовете във Висшата лига да започнат отново. И за да минава времето по-бързо, той разчита на... музиката. И на своята китара.

А ако на Лейди Гага ѝ трябва замяна на дуетната половинка Брадли Купър, бразилецът е на линия. Той доста добре се справя с изпълнението на една от песните от хитовия филм "Роди се звезда".

Liverpool goalkeeper @Alissonbecker with a beautiful rendition of @ladygaga and Bradley Cooper’s song Shallow from the #AStarIsBorn movie



(Instagram: @DrNataliaBecker) pic.twitter.com/ZwyRWNJjfV