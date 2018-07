Спортният директор на "Рома" Мончи потвърди трансфера на Алисон Бекер в "Ливърпул". Англичаните ще платят рекордните 66,8 милиона паунда за бразилския страж, който вече е в града и минава медицински прегледи. С преминаването си на "Анфийлд" Бекер ще стане най-скъпият вратар в историята на футбола.



"Трансферът на Алисон в "Ливърпул" скоро ще бъде обявен официално. Ти ни предложиха рекордна сума за вратар и ние решихме да го продадем. Все още не сме финализирали нищо, но е истина, че преговорите са в напреднала фаза и той в момента е Ливърпул. Когато получиш такава значителна оферта, трябва да я разгледаш. Претеглихме плюсовете и минусите и решихме да преговаряме. Продажбата на Алисон не е проява на липса на амбиция. За мен амбиция е да направиш точното нещо, след като си премислил всичко. Дойдох тук да изградя силен отбор не за една година, а за много години напред. 100% съм сигурен, че това ще се случи", заяви Мончи.

Очаква се трансферът на вратаря да стане факт до часове.

Monchi: "We haven’t finalised anything yet [with Alisson]. But it is true that the negotiations are advanced and he’s over in Liverpool now.



"When a very substantial offer comes in, you have to consider it. We weighed up the pros and cons and decided to speak to Liverpool."