"Според постигнатите спортни резултати в първенствата" - това е принципът, по който от УЕФА ще определят участниците в европейските клубни турнири за сезон 2020/2021, ако местните федерации нямат възможност да подновят настоящите кампании и да излъчат победител и участници в Шампионската лига и Лига Европа.

Информацията е на спортния журналист на вестник "Таймс" Мартин Зиглер. Той твърди, че казусът е обсъждан на видео конференцията на УЕФА, която се провежда днес (23 април).

