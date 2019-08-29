"Aякс", "Славия" Прага и "Брюж" са последните три тима, които си осигуриха участие в груповата фаза на Шампионската лига.
Загубилите тази вечер АПОЕЛ Никозия, "Клуж" и ЛАСК Линц пък ще продължат в Лига Европа.
Шампионска лига, плейоф, реванши
"Аякс" - АПОЕЛ (Никозия) 2:0 (в първия мач 0:0)
1:0 - Алварес (43)
2:0 - Тадич (80)
"Славия" Прага - "Клуж" 1:0 (в първия ма 1:0)
1:0 - Борил (66)
"Брюж" - ЛАСК Линц 2:1 (в първия мач 1:0)
1:0 - Ванакен (66)
1:1 - Клаус (74-дузпа)
2:1 - Денис (89)
Жребият ще се тегли в четвъртък (29 август) от 19:00 часа българско време в Монако и ще бъде излъчен пряко по bTV Action.
Разпределението
Първа урна: "Ливърпул" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестър Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Байерн" (Германия), "Пари Сен Жермен" (Франция), "Зенит" Санкт Петербург (Русия)
Втора урна: "Реал" Мадрид (Испания), "Атлетико" Мадрид (Испания), "Борусия" Дортмунд (Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтьор" Донецк (Украйна), "Тотнъм" (Англия), "Аякс" (Холандия), "Бенфика" (Португалия)
Трета урна: "Лион" (Франция), "Байер" Леверкузен (Германия), "Залцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Гърция), "Брюж" (Белгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" Милано (Италия), "Динамо" Загреб (Хърватия)
Четвърта урна: "Локомотив" Москва (Русия), "Генк" (Белгия), "Галатасарай" (Турция), "Лайпциг" (Германия), "Славия" Прага (Чехия), "Цървена звезда" (Сърбия), "Аталанта" (Италия), "Лил" (Франция)