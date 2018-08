Малко са нещата, които могат да накарат Златан Ибрахимович, провъзгласил себе си за крал, да легне по очи на пода и да стои мирно. Оказва се обаче, че има един човек, за когото не съществуват граници и, освен че живее на гърба на шведа, понякога се разхожда върху него.

Това не е съпругата на Златан - Хелена, нито са синовете му Максимилиан и Винсент. Става дума за мъж и то много влиятелен във футболните среди.

Мино Райола е човекът, през чиито подпис и ръце са преминали едни от най-скъпите трансфери в последните години. Той ръководи кариерите на Пол Погба, Ромелу Лукаку, Джанлуиджи Донарума и цяло съзвездие от футболисти.

Златан обаче явно се оказва най-удобният му клиент. Или поне един от малкото, които поема тежестта му на гърба си... буквално.

В типичния си стил шведът пък написа: "Когато агентът ти опитва да изстиска всяка стотинка от теб".

When your agent tries to squeeze every last penny out of you @MinoRaiola #nr1 pic.twitter.com/yvS8rsI6Gh