Контузията на Алисон е много лоша новина. И Юрген Клоп го знае добре. От пристигането си на "Анфийлд" миналото лято бразилският вратар не е пропускал мач на "Ливърпул" във Висшата лига, а спасяванията му бяха в основата на второто място в първенството и вдигането на трофея в Шампионската лига.

Със своите 21 чисти мрежи в Англия, 6 в Шампионската лига и още няколко за Бразилия по пътя към трофея в Копа Америка, Алисон стана първият вратар с три награди "Златна ръкавица" в рамките на един сезон.

Той обаче контузи прасеца си по време на първия мач за сезона в Англия срещу "Норич" миналия петък, а според лекарите ще бъде аут между 4 и 8 месеца.

В негово отсъствие титулярен вратар ще бъде Адриан Сан Мигел дел Кастийо. Или накратко Адриан.

32-годишният испанец подписа с "Ливърпул" на 5 август и заяви, че е "амбициозен, иска да печели трофеи и има намерение да диша във врата на Алисон, за да станат и двамата по-добри". Неочаквано, вероятно и за самия него, четири дни по-късно той получи шанса си.

Бившият вратар на "Уест Хем" има 150 мача на най-високо ниво в Англия. Той не струва 100 млн. евро, пристигна със свободен трансфер, но Клоп никога не прави непремислени ходове.

Мениджърът похвали добрата игра с крака на испанеца. Вярва, че Адриан притежава нужната хладнокръвност и най-вече опит, за да замести достойно Алисон: "Едва ли е искал да търка пейката през следващите две години!", коментира с усмивка Клоп.

Стълбът в отбраната на мърсисайдци - Върджил ван Дайк, е категоричен: "Той е опитен вратар и е на етап в кариерата си, в който може без проблем да намери мястото си в нов отбор. Преминал е през трудни ситуации. Сигурен съм, че всичко ще бъде наред, ако той просто се държи на нормалното си ниво".

Защо точно Адриан?

Клоп на практика няма друга опция - Симон Миньоле подписа с "Брюж" миналата седмица, Лорис Кариус е под наем в "Бешикташ", а 20-годишният поляк Камил Грабара - в "Хъдърсфийлд". 20-годишният Каоимин Келъхър се възстановява след операция на китката.

Анди Лонерган бе с тима по време на американското турне, а след контузията на Алисон Клоп реши да му предложи краткосрочен договор. 35-годишният ветеран ще бъде на скамейката на "червените" още на мача в Истанбул.

190-сантиметровият Адриан се превръща в герой за "Уест Хем" за една нощ. Във важен мач за ФА Къп срещу "Евертън" през 2015 г., той първо спасява дузпа, а после и сам реализира такава при т.н. "внезапна смърт". Така Адриан носи първа победа на "чуковете" в турнира от 2011 г.

Младият Адриан обаче започва футболния си път далеч от собственото наказателно поле.

"Когато бяха на 10 играх като нападател. Бях висок и ми харесваше да отбелязвам голове. Но моят отбор нямаше вратар и застанах временно, докато си намерим. Справях се добре, треньорът бе впечатлен и следващата година преминах в "Реал" Бетис. Никога повече не погледнах назад", споделя в интервю за FourFourTwo футболистът.

Испанецът дебютира за "Уест Хем" през 2013 г. Има 125 мача във Висшата лига, като междувременно записва 43 "сухи" мрежи - повече от Шей Гивън, Джордан Пикфорд и Карло Кудичини например. Отразява пет дузпи и прави 436 спасявания!

Адриан демонстрира класа и извън терена. След раздялата с "чуковете" в началото на лятото, той не заминава за Дубай или друга екзотична дестинация. Не пуска снимки в социалните мрежи от различни курорти.

Той тренира. Завръща се в родния си град в Севиля и поддържа форма с полупрофесионалния тим "UD Pilas". Когато идва време да си ходи, пише благодарствено писмо до всички в клуба и оставя подаръчен ваучер за спортна екипировка.

Goalkeeper Adrián San Miguel is a free agent after leaving West Ham this summer. He had been training with UD Pilas, a semi-professional team in Sevilla.



To thank them, he sent this farewell letter and a gift voucher to buy sports equipment. A class act. pic.twitter.com/ouCmLUFD1R