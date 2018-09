Адриан Андреев спечели титлата на двойки при юношите на US Open, но е жаден за много по-големи успехи. Чрез пост в профила си в Туитър големият ни тенис талант заяви, че смята догодина да вземе трофей от Големия шлем и на сингъл.

Андреев е на 17 години, а следващият сезон ще бъде последен за него при подрастващите.

"Благодаря на моя партньор Антон и на моя екип от IMG Tennis, Джон Морис и разбира се на моята майка, която прави толкова много. Това е първата ми титла при юношите от Големия шлем, догодина ще бъде на сингъл!", написа шампионът.

Thank you first to my partner Anton and also to my team @IMGATennis @IMGTennis @JohnMorris1982 & of course my mother @savovatennis who does so much. My first grand slam junior title, next year will be singles one!pic.twitter.com/Bvof5DjyLu