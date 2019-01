Къде е Джердан Шакири? Колко голямо всъщност е якето на Юрген Клоп? - това са двата въпроса, които "тормозят" футболните фенове с чувство за хумор след като "Ливърпул" загуби мача си срещу "Уулвърхемптън" от третия кръг на турнира за Купата на Англия.

След срещата, в която възпитаниците на Юрген Клоп претърпяха поражение с 1:2, мениджърът понечи да утеши своя футболист Джердан Шакири с прегръдка, но той... изчезна.

В кадъра се вижда как швейцарският национал с косовски корени се поздравява с наставника си, прегръща го и след това просто се изпарява.

... did Shaqiri just disappear into Klopp’s coat? pic.twitter.com/qZRYyRZdvF