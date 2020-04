99-годишен ветеран от Втората световна война събра повече от 2 милион пауда за Националната здравна организация (NHS), докато обикаля градината си, предава "Би Би Си".

Наскоро капитан Боб Муур обяви, че иска да направи 100 дължини около градината си в графство Бедфордшър преди 100-годишния си рожден ден на 30 април.

Първоначалната му цел е била да събере 1000 паунда за здравните работници. Цел, която бе изпълнена през първите 24 часа от старта на инициативата му на 10 април.

£2 MILLION FOR THE NHS

Well done @captaintommoore who has now raised over £2 million for @NHSCharities smashing his original target of £1k

This is Tom's story #walkwithtom pic.twitter.com/f1oLzilBwW