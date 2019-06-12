85 спортисти в 15 вида спорт ще представят България на второто издание на европейските игри в Минск, Беларус.

От първата надпревара през 2015 г. в Баку, Азербайджан родните атлети се завърнаха с 1 златен медал (на сестри Стоеви в бадминтона), 4 сребърни и 5 бронзови отличия. Тази година те ще атакуват отличията отново, а Игрите ще се проведат от 21 до 30 юни 2019 г.

Ето и пълният списък на българските представители, които днес (12 юни) беше утвърден от Българския олимпийски комитет:

Аеробика 5

Ана–Мария Димитрова Стоилова смесена двойка/група

Антонио Иванов Папазов смесена двойка/група

Дарина Антониева Пашова смесена двойка

Ивелина Николаос Лукаки смесена двойка

Тихомир Алдинов Баротев смесена двойка

Бадминтон 5

Линда Кадруш Зечири сингъл

Даниел Лъчезаров Николов сингъл

Мария Венелинова Мицова смесена двойка

Алекс Кристиян Влаар двойка мъже/смесена двойка

Димитър Василев Янакиев двойка мъже

Бокс 13

Тинко Росенов Банабаков 49 кг

Даниел Панев Асенов 52 кг

Боян Панев Асенов 56 кг

Кирил Асенов Русинов 60 кг

Венсан Степан Киркоров 64 кг

Петър Стойков Драганов 69 кг

Рами Мофид Киуан 75 кг

Кристиян Веселинов Николов 81 кг

Радослав Димитров Панталеев 91 кг

Петър Руменов Белберов +91 кг

Габриела Росицова Димитрова 51 кг

Станимира Николаева Петрова 57 кг

Деница Йорданова Елисеева 60 кг

БФ Борба 13*

класически стил мъже- 4

Иво Серафимов Ангелов 60 кг

Свилен Пламенов Костадинов 67 кг

Даниел Тихомиров Александров 77 кг

Николай Николаев Байряков 97 кг

свободен стил мъже - 4

Георги Валентинов Вангелов 57 кг

Мирослав Стефанов Киров 74 кг

Светослав Живков Димитров 86 кг

Николай Симеонов Щерев 97 кг

жени - 5

Миглена Георгиева Селишка 50 кг

Мими Николова Христова 57 кг

Тайбе Мустафа Юсеин 62 кг

София Христова Георгиева 68 кг

Мария Гергинова Оряшкова* 76 кг и самбо

Гимнастика - спортна 2

Йордан Димитров Александров

Лейни Джоанна Медсън

Джудо 5

Ивелина Илиева Илиева 57 кг

Янислав Атанасов Герчев 60 кг

Валентин Ивайлов Алипиев 60 кг

Ивайло Здравков Иванов 81 кг

Даниел Валентинов Дичев 100 кг

Кану каяк 4

Мирослав Илиев Кирчев К1 1000м

Денислав Детелин Цветанов К1 200м

Станилия Кирилова Стаменова С1 200м

Ангел Николаев Кодинов С1 1000м

Карате 1

Ивет Иванова Горанова кумите -55 кг

Лека атлетика 15

Станимир Георгиев Минчев 100м

Станислав Светлозаров Станков 110м препятствие

Тихомир Ивайлов Иванов висок скок

Инна Любомирова Ефтимова 100м

Ива Александрова Александрова 100м препятствие

Милена Красимирова Миткова дълъг скок

Михаела Николаева Петкова копие

Лиляна Стоянова Георгиева смесена щафета 4х400м

Кристина Видолова Борукова смесена щафета 4х400м

Николай Асенов Георгиев смесена щафета 4х400м

Живко Стоянов Стоянов смесена щафета 4х400м

Мартин Светлинов Проданов смесена щафета преследване

Полина Тодорова Тодорова смесена щафета преследване

Михаил Владимиров Гаргов смесена щафета преследване

Никол Николаева Андонова смесена щафета преследване

Самбо 6

Цветелина Евгениева Цветанова 48 кг

Галя Захариева Иванова 52 кг

Мария Гергинова Оряшкова 80 кг самбо и 76 кг борба жени

Борислав Иванов Янаков 57 кг

Мартин Иванов Иванов 68 кг

Ашот Камоевич Мартиросян 74 кг

Скокове на батут 3

Мариан Минков Михалев индивидуално

Мариела Николаева Пенева индивидуално / синхрон

Христина Николаева Пенева индивидуално / синхрон

Спортна стрелба 5

Мария Здравкова Гроздева 10 м възд. пистолет и 25 м пистолет; смесен старт

Антоанета Николаева Бонева 10 м възд. пистолет и 25 м пистолет; смесен старт

Самуил Емилов Донков 10 м въздушен пистолет; смесен старт

Стоян Пламенов Пушков 25 м пистолет; смесен старт

Антон Йорданов Ризов 10 м въздушна пушка; 50 м пушка от 3 позиции

Стрелба с лък 2

Добромира Йорданова Данаилова рекърв индивидуално

Иван Димитров Банчев рекърв индивидуално

Тенис на маса 1

Мария Костадинова Йовкова сингъл

Художествена гимнастика 6

Катрин Янкова Тасева индивидуално

Симона Диянова Дянкова ансамбъл

Стефани Радославова Кирякова ансамбъл

Мадлен Миленова Радуканова ансамбъл

Лаура Жан-Пиер Траатс ансамбъл

Ерика Росенова Зафирова ансамбъл

С делегацията заминават 31 треньори, 12 длъжностни лица и 5 представители на БОК.

Европейските игри са еквивалента на олимпийските игри, но в тях участие взимат само представители на Стария континент. Те се провеждат на всеки 4 години. В Минск ще бъде второто издание, където ще бъдат раздадени 200 комплекта медали. За тях ще се борят над 4000 представители на 50 държави в 19 вида спорт.