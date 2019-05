Отборът на "Ливърпул" ще се опита да спечели шести трофей от най-авторитетния европейски клубен турнир.

След разочароващия финал срещу "Реал" Мадрид преди година в Киев, футболистите на Юрген Клоп са пределно мотивирани да се качат на трона на Шампионската лига в събота. Мачът с "Тотнъм" започва в 21 ч. и ще бъде излъчен на живо по bTV Action.

Преди големия сблъсък в Мадрид ви представяме 6 малко известни факта за "червените" от "Анфийлд":

1. Първите екипи на "Ливърпул" всъщност не са червени, а... синьо-бели. Впоследствие тимът облича червени фланелки и бели гащета.



През 1964 г. легендарният мениджър на отбора Бил Шенкли обаче решава, че червеният цвят е символ на сила и плаши съперниците. Така "Ливърпул" започва да играе с изцяло червен екип - и така до днес.

2. "Ливърпул" преправя логото си четири пъти. В момента то се състои от два горящи факела в памет на жертвите от трагедията на "Хилзбъро", и птицата Ливърбърд - талисман на града.

През 2017 г. "Ливърпул" отбеляза 125 години от своето основаване и представи специално лого за юбилейните екипи.

3. За първи път Мачът на деня се гледа не с черно-бяла картина, а с цветна на 15 ноември 1969 г. Завесата на един изцяло нов свят открехват отборите на "Ливърпул" и "Уест Хем".



Зрителите пред малките екрани започват да се наслаждават на зеления цвят на тревата, разноцветните екипи на любимите си отбори и шарените банери и флагове по трибуните.

4. Сред любопитните факти около новата конструкция на Главната трибуна на "Анфийлд" - "Мейн Стенд", е нейното боядисване. Количеството използвана боя за трибуната, която бе открита през 2016 г., може да напълни три басейна с олимпийски размери.



5. От 1884 до 1891 г. "Анфийлд" е домът на "Евертън". Тогавашният кмет на града Джон Хоулдинг е собственик на стадиона и решава да вдигне наема му от 100 на 250 паунда. Това принуждава "карамелите" да се преместят на "Гудисън Парк".

Затова Хоулдинг създава нов клуб, който първоначално се казва "Евертън Атлетик". Името обаче е променено на "Ливърпул", тъй като Футболната асоциация отказва да регистрира още един "Евертън".



6. You'll Never Walk Alone! Песента е написана през 1945 г. от Ричард Роджърс и Оскар Хамерщайн II за мюзикъла "Карусел". През 1963 г. поп рок групата Джери и Пейсмейкърс прави нов музикален вариант на You'll Never Walk Alone, който става хит номер 1 в продължение на 4 седмици във всички класации във Великобритания.

Скоро след това Бил Шенкли сам избира песента при едно участие в радиото на Би Би Си и тя става химн на "Ливърпул".

Освен на мърсисайци, YNWA е официален химн на шотландския колос "Селтик". Песента, която гласи, че никога не трябва да губиш надежда, е припозната от милиони фенове на различни отбори в Европа и често гърми от трибуните на "Борусия" Дортмунд, "Дженоа", "Твенте" и дори АЕК.

Снимка: Getty Images

Всеки път "Анфийлд" се пръска по шевовете под нейните звуци, а в началото на 70-те рок групата Пинк Флойд се впечатлява толкова много от атмосферата на стадиона, че включва сегменти с феновете, които пеят You'll Never Walk Alone като част от новия си хит Fearless.

По време на почивката на финала в Шампионската лига през 2005 г., когато "Ливърпул" изостава с 0:3 от "Милан", привържениците на мърсисайдци запяват познатия рефрен.

Те не се спират и в началото на второто полувреме, когато в рамките на 6 минути играчите на Рафа Бенитес връщат три попадения, изравняват, а впоследствие стигат до петия си трофей след драматични дузпи.



По-късно капитанът Стивън Джерард споделя, че футболистите са се вдъхнови от силата на своите фенове.