Футболистът на "Манчестър Сити" Бернардо Силва получи наказание от 6 мача. Причината е невинна шега, която той си направи със своя съотборник Бенжамен Менди. Силва и клубът му имат право да обжалват решението на футболната асоциация на Англия до 9 октомври.

Португалският футболист си позволи да сравни чернокожия французин с рисувано човече от марка португалски бисквити. След това го изтри и добави "Вече не може да се шегуваш с приятели".

Man City star Bernardo Silva facing six-match ban after being charged with misconduct over Benjamin Mendy tweet https://t.co/vGJVvU3I6h pic.twitter.com/BWvkTa6pAC