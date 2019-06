Еден Азар бе официално представен като футболист на "Реал" Мадрид. Белгийският нападател бе приветстван от 50 000 ентусиазирани привърженици на клуба при първото си стъпване на "Сантяго Бернабеу".

Кралския клуб положи основите на новия "Галактико", купувайки Азар за 100 млн. евро от "Челси". Към трансферната му сума са включени още 50 милиона евро под формата на бонуси.

Феновете се надяват той да помогне на тима да се върне на върха след неубедителния първи сезон след продажбата на Кристиано Роналдо в "Ювентус".

The #RMFans ask for @hazardeden10 to kiss the badge... AND HE DOES! #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/3ioqxJvTSm