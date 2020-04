47 дни по-късно, футболистите на "Арсенал" отново стъпиха на терена. Но не, за да играят мач. Все още е рано за тази стъпка в условията на пандемията от коронавирус.

"Артилеристите" се завърнаха на клубната база за първа тренировка след спирането на футбола във Великобритания. Естествено, спазвайки всички мерки.

Arsenal’s social distancing training session that took place today. [Sky Sports] #afc pic.twitter.com/tlQUTF2Xb3

В групи по 5 човека, те бяха допускани до заниманията. Всеки един от футболистите пристигна със своя личен автомобил, като най-нетърпелив беше Давид Луис, който пръв влезе в базата.

Последваха го Александър Лаказет, Ектор Бейерин и Пабло Мари. Всеки един от футболистите имаше право да избира дали да се включи в тренировката или да си остане вкъщи.

На футболистите не им е позволено да се поздравяват с физическо докосване. А след тренировката трябва веднага да се приберат вкъщи.

Arsenal players arrive at training ground as first club return from coronavirus lockdown https://t.co/IdDrxK8xqx pic.twitter.com/9hPWRnlbjb