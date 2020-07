Футболистът на "Тотнъм" Ерик Дайър получи наказание от 4 мача и парична глоба от 40 хил. паунда заради провинение преди 4 месеца.

След мача срещу "Норич" от турнира за Купата на Англия на 4 март, Дайър прескочи рекламните пана и се качи при феновете. Той търсеше конкретен запалянко, за когото твърдеше, че е обиждал брат му. До по-сериозен инцидент не се стигна. Футболистът така и не намери въпросния човек.

#Tottenham's Eric #Dier has been given a four-match ban and fined £40,000 for jumping into the stands at their home stadium on March 4 after the end of The FA Cup defeat to #Norwich. #TottenhamHotspur #FACup pic.twitter.com/wrTlQ1Q5Z6