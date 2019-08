22-годишният белгиец Бьорг Ламбрехт е загинал по време на Обиколката на Полша, съобщиха от отбора му "Лото Судал". При оставащи около 50 км преди финала на третия етап между Хожов и Забже, колоездачът се блъснал в бетонни водопроводи край пътя. Ламбрехт не издържал операцията и издъхнал в болницата.

"Най-голямата възможна трагедия се случи на нашия Бьорг. Поднасяме най-искрените си съболезнования на неговото семейство и приятели", написаха от "Лото Судал" в "Туитър".

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt