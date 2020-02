19 хиляди човека по трибуните на "Стейпълс Център" отдадоха почит и се сбогуваха емоционално със своя любимец - легендата на НБА Коби Брайънт. Баскетболистът загина трагично в неделя (26 януари) заедно с дъщеря си Джиана-Мария и още 7 души, след като хеликоптерът им се разби в близост до градчето Калабаса в Калифорния.

Брайънт спечели 5 шампионски пръстена с "Лейкърс": 2000, 2001, 2002, 2009, 2010. Два пъти беше избран за Най-добър играч на финалите в НБА: 2009, 2010. Веднъж беше Най-полезен играч на целия сезон: 2008. През цялата си знаменита кариера той не игра за друг отбор и бързо и трайно се превърна в една от емблемите на "езерняците" и любимец на феновете.

За това не е изненада, че привържениците и играчите на "Лейкърс" почетоха заслугите му изключително емоционално по време на първия мач след смъртта му - срещу "Портланд Трейл Блейзърс". Почти всички присъстващи в залата бяха с екип на Брайънт, а преди мача около "Стейпълс Център" бяха поставени специални табла, на които всички желаещи можеха да напишат своето послание към любимеца си.

Две от местата в залата бяха празни - оставени за Коби и Джиджи и облечени с техните екипи. На тях бяха поставени рози.

През целия мач привържениците скандираха името на своя любимец. Независимо, че в крайна сметка "Лейкърс" загубиха със 119:127.

Преди началото на срещата играчите участваха в кратка церемония. Зрителите видяха клип с най-важните моменти от кариерата и живота на Кобе, докато местната филхармония свиреше. Беше изпълнен и химнът на САЩ.

Един от най-емоционалните на игрището беше добрият приятел на Брайтън - Леброн Джеймс. Той не скри сълзите си, докато изричаше имената на всички жертви на катастрофата, а след това сподели и краткото си послание към Коби.

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz