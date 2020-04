15-годишният вундеркинд от "Борусия" Дортмунд Юсуфа Мукоко може да дебютира в Бундеслигата по-скоро от очакваното. Благодарение на нова промяна в правилата на германския футбол камерунският нападател ще има право да играе за първия тим веднага щом стане на 16 години през ноември. Според старото правило той трябваше да чака да навърши 17.

Привлеченият от "Санкт Паули" Мукоко доминира във всички възстастови групи в академията на "жълто-черните". Като част от U15 през сезон 2017/18 нападателят отбелязва 33 гола в 21 мача.

Когато е на 12, започва да играе при 17-годишните и вкарва рекордните 50 гола в 28 мача. Головият му маратон продължава при 19-годишните, където в дебюта си се разписва 6 пъти, преди да увеличи актива си на 34 попадения в 20 мача.

Преди време треньорът на "Борусия" Люсиен Фавър сподели, че има желание да даде шанс на най-младия голмайстор в младежката лига на УЕФА.

Favre pregame presser:



"We have a plan with him (Youssoufa Moukoko) but I can't say exactly when he’ll join us. Maybe in March, but we still have to wait on a few things." pic.twitter.com/iTDvbPRRw6