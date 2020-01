13-годишната дъщеря на Коби Брайънт - Джиана-Мария, също е била в хеликоптера по време на катастрофата, при която загина баща й, съобщава CNN.

Смята се, че Брайънт и дъщеря му са били на път за турнир по баскетбол, когато се е случил инцидентът край Калабасас, щата Калифорния.

Според Лос Анджелис Таймс, машината се е запалила във въздуха, като аварията е станала в задната перка на опашката, в резултат на което хеликоптерът е паднал в спираловидна треактория на земята. Жертите са пет.

Причините за катастрофата се разследват.

