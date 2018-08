Може ли да носиш името на Супермен - Кларк Кент, и да не си... супер? Просто няма как!

Такава е и съдбата на 10-годишния плувец, който преди дни успя да преплува 100 м в стил бътерфлай за 1:09.38 минути. Ако това не ви говори нищо, то да го сравним с най-титулувания спортист на олимпийски игри - Майкъл Фелпс.

23-кратният олимпийски първенец също опитва на 10-годишна възраст да преплува 100 м в стил бътерфлай и успява. Със секунда по-бавно от Кларк.

Постижението на Фелпс от 1995 г. остава непокътнато до появяването на Супермена.

