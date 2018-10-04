 

Тази вечер се изигра и втората половина от мачовете във втория кръг на Шампионската лига. Вижте всички резултати и голмайстори.

 

Група А

"Атлетико" Мадрид – "Брюж" 3:1 

1:0 Антоан Гризман 28'

1:1 Арно Грьоневелд 39'

2:1 Антоан Гризман 67'

3:1 Коке 90'+4

 

"Борусия" Дортмунд – "Монако" 3:0 

1:0 Якоб-Бруун Ларсен 52'

2:0 Пако Алкасер 72'

3:0 Марко Ройс 90'+2

 

Група В

ПСВ Айндховен – "Интер" 1:2

1:0 Пабло Росарио 27'

1:1 Раджа Наинголан 44'

1:2 Мауро Икарди 60'

 

"Тотнъм" – "Барселона" 2:4 

0:1 Филипе Коутиньо 2'

0:2 Иван Ракитич 28'

1:2 Хари Кейн 52'

1:3 Лионел Меси 56'

2:3 Ерик Ламела 66'

2:4 Лионел Меси 90'

 

Група С

"Пари Сен Жермен" – "Цървена Звезда" 6:1

1:0 Неймар 20'

2:0 Неймар 22'

3:0 Единсон Кавани 37'

4:0 Анхел Ди Мария 42'

5:0 Килиан Мбапе 70'

5:1 Марко Марин 74'

6:1 Неймар 81'

 

"Наполи" – "Ливърпул" 1:0 

1:0 Лоренцо Инсиние 90'

 

Група D

"Локомотив" Москва – "Шалке" 04 0:1

0:1 Уестън Макени 88'

 

"Порто" – "Галатасарай" 1:0

1:0 Марега 49'