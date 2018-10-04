Тази вечер се изигра и втората половина от мачовете във втория кръг на Шампионската лига. Вижте всички резултати и голмайстори.
Група А
"Атлетико" Мадрид – "Брюж" 3:1
1:0 Антоан Гризман 28'
1:1 Арно Грьоневелд 39'
2:1 Антоан Гризман 67'
3:1 Коке 90'+4
"Борусия" Дортмунд – "Монако" 3:0
1:0 Якоб-Бруун Ларсен 52'
2:0 Пако Алкасер 72'
3:0 Марко Ройс 90'+2
Група В
ПСВ Айндховен – "Интер" 1:2
1:0 Пабло Росарио 27'
1:1 Раджа Наинголан 44'
1:2 Мауро Икарди 60'
"Тотнъм" – "Барселона" 2:4
0:1 Филипе Коутиньо 2'
0:2 Иван Ракитич 28'
1:2 Хари Кейн 52'
1:3 Лионел Меси 56'
2:3 Ерик Ламела 66'
2:4 Лионел Меси 90'
Група С
"Пари Сен Жермен" – "Цървена Звезда" 6:1
1:0 Неймар 20'
2:0 Неймар 22'
3:0 Единсон Кавани 37'
4:0 Анхел Ди Мария 42'
5:0 Килиан Мбапе 70'
5:1 Марко Марин 74'
6:1 Неймар 81'
"Наполи" – "Ливърпул" 1:0
1:0 Лоренцо Инсиние 90'
Група D
"Локомотив" Москва – "Шалке" 04 0:1
0:1 Уестън Макени 88'
"Порто" – "Галатасарай" 1:0
1:0 Марега 49'