Започва летния фестивал Hills of Rock. Сред участниците има група с награди „Грами“, както и MTV отличие с 8 платинени албума.

Хиляди жители и гости на Пловдив се очаква да посетят фестивала, който ще продължи до събота.

Очакваният с нетърпение най-мащабен български фестивал за рок и метъл музика Hills of Rock се завръща с гръм и трясък през 2024 г., а хедлайнерът, който ще запали сцената в първия фестивален ден е иконичната група КoЯn. Тридневният фестивал ще се проведе в града под тепетата.

3 нови групи се присъединяват към Hills of Rock 2024

Безспорно PAIN са неочакваната изненада, част от програмата на 27 юли, Ден 3 на Hills of Rock.

Българската супергрупа Me And My Devil откриват основната сцена на 25 юли.

На втория фестивален ден, 26 юли, на Main Stage, освен сензационните Bring Me The Horizon, ще се качат още и Imminence, Baroness и Ghøstkid.