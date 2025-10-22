Варненска легенда във ветроходството се отправя на самотно околосветско плаване със своята яхта.

Капитан далечно плаване Светлозар Тенев планира да обиколи света за период между 6 и 8 месеца, като ще трябва да измине над 26 000 морски мили през Атлантическия, Индийския и Тихия океан.

Той ще измине разстоянието сам с яхтата през трите океана.

„Това е детската ми мечта – да извърша това околосветско плаване. Може би ще бъда вторият българин, който го е правил“, обясни капитан Светлозар Тенев.

