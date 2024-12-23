Топъл обяд и коледна вечеря за възрастни хора в нужда в Ботевград осигурява благотворителна инициатива.

Доброволци осигуряват храна за коледните празници за нуждаещи се вече 7 години. Тази година ще бъдат подпомогнати 200 души.

„Тази година решихме да им приготвим храната, защото повечето нямат условия да си направят хранителните продукти, които им осигуряваме“, обясни Юнона Кириакиду.

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Менюто днес е леща и мешана скара с ориз и зеленчуци. Освен това се носят и пакети с хранителни продукти, които също са осигурени от доброволци.

В раздаването на храната в осем села в региона ще се включат и деца

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