Световно първенство по събиране на боклук в София

Победителите ще получат възможност да представят България на световното първенство в Токио

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:31 ч. 28.08.2025 г.

Може ли чистенето да бъде спорт? Оказва се, че да. Над 30 държави ще се включат в тазгодишното издание на Световното първенство по събиране на отпадъци – SpoGomi, а България ще избере своя представител тази събота в столичния парк „Дамян Дамянов“.

Глоби до 18 000 евро и затвор за изхвърляне на боклук от автомобил в Италия

Всеки желаещ да се включи в състезанието ще получи плик за събиране на отпадъци, ръкавици и щипка.

Състезанието ще се проведе в отбори от по трима души. Участниците ще имат един час, за да съберат колкото се може повече отпадъци, след което ще разполагат с 20 минути за сортиране, което също носи точки.

Организаторите подчертават, че най-много точки носят цигарените фасове, които са сред най-разпространените, но и най-пренебрегваните отпадъци у нас.

Състезанието е отворено за хора от всички възрасти – най-малкият участник досега е бил едва на 3 години.

Победителите ще получат възможност да представят България на световното първенство в Токио, като целият отбор (трима души), заедно с менторa, ще пътуват до Япония.

Кога и къде?

Събота, 31 август

Парк „Дамян Дамянов“, София

Начало: 11:00 ч.

Организаторите призовават желаещите да дойдат по-рано, за да получат необходимите материали и да се включат в инструктажа преди състезанието.

