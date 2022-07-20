В София от четвъртък - 21 юли, започва ремонт на големия тунел „Люлин“.
Паралелно ще се подменят и трамвайните релси в района.
Движението ще бъде спирано поетапно.
Трамвай №8 ще бъде спрян от движение поне до есента, като ще бъде въведен алтернативен автобус ТМ8, който ще се движи по същия маршрут.
В понеделник, 25 юли, ще бъде затворено и платното, водещо към центъра, а движението ще се извършва двупосочно в лентата посока кв. „Люлин".
Алтернативен маршрут остава бул. „Сливница".
Прогнозната продължителност на ремонтните дейности е шест месеца.
Гледайте повече във видеото!