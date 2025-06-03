До средата на месеца ще е доста топло и сухо. Най-топло е на Балканите, като в Белград още сега ще се отбележат 35 градуса, каза климатологът проф. Георги Рачев.

Той обясни, че у нас валежи ще има основно в планинските райони иначе ще доста лятна обстановката.

„Ние сме си в лятото, ако имаме и сутрешни температури до 20 градуса, можем да говорим за тропични нощи“, добави той.

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В петък температурите ще се покачат още.

„Ще има слънце, слънце и пак слънце. Гръмотевични бури може да има, но главно в планинските райони“, обясни Рачев.

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