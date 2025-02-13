Полицейски служители спасиха неподвижен мъж от горящия му дом в село Петревене. Двама полицаи се отзовават изключително бързо на сигнала и успяват да спасят мъжа.

„За минути стигнахме до адреса. Къщата беше силно обгърната от пламъците. Възрастният мъж беше в близост. Беше съумял да излезе, но беше до пламъците. Викаше за помощ. С колегата влязохме, за да го извадим на безопасна дистанция“, посочи Гроздан Грозев, старши полицай в РУ-Ловеч.

Дворната порта е била заключена. Полицаите разбиват катинара, за да влязат и да помогнат.

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„Не знам как въобще човекът е успял да стигне. Нямаше друг начин, човекът трябваше да бъде изваден“, посочи Цветлин Христов, младши автоконтрольор в РУ-Луковит.

Спасеният мъж е при свои близки и се възстановява.

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