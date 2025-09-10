Зрители на bTV сигнализират за пирони в пясъчник. Майка твърди, че детето ѝ вече е пострадало на един от тях. Инцидентът е станал на детска площадка в Парк Овча купел.

Боряна Христова разказа, че в момента детето ѝ е добре, подала е сигнал към отговорните институции, но реакция не е последвала. По думите ѝ тя не е първата, която сигнализира за опасността.

Снимка: bTV

„Вече трета година подаваме сигнали и положението е такова. С времето всичко се амортизира и всичко е повредено. Искаме да се обърне внимание на детските площадки в района. Това е единственият парк, където може да водим децата си. Искаме основен ремонт“, заяви жената.

Според нея състоянието на площадката е опасно за децата. Родителите обясниха, че липсват дъски от пързалките, на места липсва и мека настилка под пързалките.

Снимка: bTV

От Столична община отговориха, че ежемесечно се извършват дейности по поддръжка на парковата територия. Предвидени са дейности по реновиране на съоръженията, както и на въпросния пясъчник.

