Център с лаборатория за изследване на аутизма откриха в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Целта е да подпомогне диагностицирането и най-вече приобщаването на децата с аутизъм към училищната среда.

Сградата е на два етажа — на първия се провеждат консултации, логопедични и психологични сесии, както с деца, така и с техните родители. На втория етаж е разположена специализирана апаратура, с която се извършват неинвазивни генетични изследвания.

„В тази лаборатория ще се извършват неинвазивни генетични изследвания, свързани с проучването на механизмите на проявата на аутизма. На долните етажи ще се провеждат консултации, логопедични и психологични сесии“, обясни проф. Милен Замфиров.

Центърът е отворен за всички деца от аутистичния спектър, като записването става по телефон или онлайн. Родителите ще могат да избират удобен час за консултация и изследване.

Вижте още във видеото.

