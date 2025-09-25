Нови разкрития на археолозите. В Хераклея Синтика намериха торса от статуята на Херакъл. Има ли надежда екипът на проф. Людмил Вагалински да открие и главата на митичния герой?

„Това е голяма надежда. Имаме и дясна ръка. Предишни години на това място намерихме мускулест крайник. Надявам се да намерим още части, за да го сглобим“, разказа в „Тази сутрин“ проф. Вагалински.

„Главата е най-красивата и най-интересната, стига да е запазена. Важна е и имаме още надежда да я намерим“, каза той.

По думите две може да са причините, заради които статуята е разчленена – земетресение или вражеска атака.

„Рано е обаче още да се каже. Трябва ни още време, за да кажем със сигурност“, уточни археологът.

