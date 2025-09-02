Опустошителна суша, 100% загуби от царевицата във Врачанско и фермери пред фалит. Според стопаните това е най-лошата година от 2007 г. насам.

Масивите с царевица в село Бутан са част от Златията – една от най-плодородните земи у нас, казват, но вече не с гордост фермерите. И миналата година била тежка, но тази стопаните стигнали дотам буквално да се молят за дъжд.

„Фалит, окосих царевицата, няма добив, няма нищо. Пролетта тръгна много добре, много дъжд имаше и от един път жегата, 45 градуса, 50 на слънце и всичко изгоря“, каза Ивайло Иванов.

В нормални години добивът от декар царевица стига тон, а с напояване – и до два. Но напояване отдавна няма въпреки канала в съседство.

„Румъния непрекъснато правят поливни площи, в момента поливат 30 милиона декара, Гърците поливат, ние без напояване сме обречени, просто е престъпление напоителният канал да ти е до блока и да гледаме това състояние на царевицата“, обясни Петър Пешев, председател на Врачански съюз на зърнопроизводителите.

Най-тежко е положението за фермерите, които остават без продукция, но имат кредити.

„Имаме искания евентуално за една година да се обявят по-леки условия за връщане“, каза Светослав Станчев.

„Колегите са в отчаяно положение и искат спешни срещи, за да се изясни ситуацията, държавата, ако не си влезне в ролята, са готови на стачни действия“, заяви Петър Пешев.

В момента застрахователи и комисии от Министерството на земеделието описват щетите. Засегнати са и площите със слънчоглед.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK