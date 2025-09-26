Най-старата астрономическа обсерватория в България – тази към Софийския университет "Св. Климент Охридски", отново отваря врати. След тригодишен ремонт комплексът посреща новата учебна година обновен.

В сърцето на Борисовата градина, най-старата обсерватория у нас беше в окаяно състояние. След тригодишен ремонт тя вече е напълно реставрирана.

"Друго си е да си имаме място, което да си е само за нас, само за астрономите и да знаем, че когато имаме нужда да си вършим някаква работа, можем да си дойдем съвсем спокойно тук", коментира Йоанна Николова, студент.

Нов облик имат сградите, дворът алеите и фонтанът.

В сградата с часовника са изложени стари инструменти на обсерваторията от нейното създаване през 1897 година.

Рисунки, звездни карти и уреди за точно време са част от експозицията.

"Тук се намира най-старият запазен часовник, с който се е давало точното време в обсерваторията от 1940 година до 1986 година", коментира Евелина Захариева, докторант в катедра "Астрономия".

Сърцето на комплекса е Големият купол, където повече от век се пази най-старият телескоп с постоянен фундамент.

"От поколения астрономи и студенти професионалисти се нарича "Стареца". При ясно небе студенти, посетители могат да погледнат някои по-ярки обекти на небето", казва доц. Евгени Овчаров, ръководител на обсерваторията на СУ "Климент Охридски".

Обсерваторията е символ на наука и култура в следосвобожденска България.

"Тя е паметник на културата от местно значение, може да стане и от национално значение", казва доц. Евгени Овчаров, ръководител на обсерваторията на СУ "Климент Охридски".

Утре - на Световния ден на астрономията, обсерваторията отново ще покаже пътя към звездите.

