Необичаен вандалски акт разтърси монтанското село Спанчевци – 13 автомобила се оказаха със срязани гуми в нощта срещу 30 септември. Сред пострадалите коли са и два автомобила на кмета на населеното място.

Колите са били паркирани на различни улици в селото. Потърпевшите са общо 7–8 души. Един от тях е Деян Ангелов, който открил три от колите си със спукани гуми, докато сутринта се готвел да закара детето си на училище.

„На едната кола и двете гуми бяха срязани, на другата и резервната“, разказа той.

Благодарение на камерите за видеонаблюдение в селото и бързата реакция на полицията извършителят е установен. Оказва се, че това е 78-годишен местен жител, който живее в Спанчевци от около година.

„Странно е защо ходи из селото с остър предмет и пука гуми“, попитаха хората.

Снимка: bTV

„Тепърва ще се изясняват причините и мотивите за действията му“, обясни главен инспектор Иван Димитров, началник на районното управление във Вършец.

Кметът Емил Димитров също е сред потърпевшите. „Това е курортно и тихо селище, подобно нещо е необичайно за нас. Радвам се, че полицията реагира бързо“, каза той.

Снимка: bTV

Срещу извършителя е образувано досъдебно производство за повреждане на чуждо имущество. Законът предвижда лишаване от свобода до 5 години за подобно престъпление.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK