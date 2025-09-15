Гледайте в „Търсим отговорите“: Как бебето Тедиъс сбъдна мечтата на родителите си след 31 години замразяване

Разказваме ви много щастлива история отвъд Океана в рубриката „Търсим отговорите“. Това е историята на бебето Тедиъс, която започва преди повече от 30 години. Наскоро новината за разхождането му обиколи световните агенции - ето защо:

Историята на Тедиъс е достойна за сценарий за научно-фантастичен филм. Животът му започва преди 31 години в Съединените щати.

Създаден е през 1994-та година и е почти връстник на родителите си. Но е роден преди по-малко от два месеца.

Снимка: bTV

Прекарва 11 404 дни, замразен на минус 196 градуса по Целзий преди да сбъдне мечтата на Линдзи и Тим да станат родители. Така се става най-дълго замразеният ембрион, който се е превърнал в бебе.

Цялата история ще ви разкажем в сряда след 08:30 в рубриката „Търсим отговорите“.

Тогава ще търсим отговорите на въпроса колко са замразените ембриони по света, защо пациентите ги съхраняват толкова дълго и колко дълго, всъщност може да останат замразени и да бъдат жизнеспособни.

