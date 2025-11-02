Когато думите, написани и подредени красиво в стихове, излязат от страниците на книгите, за да застанат на сцената - тогава си спомняме, че най-силното ни оръжие са именно те. Най-добрият ни приятел и най-големият ни помощник. Ако не сме внимателни - и най-големият ни враг. Че стиховете са красиви, вече няколко години ни напомнят и "Поетите LIVE".

Журналистът и продуцент на "Поетите LIVE Диана Алексиева пристигна в студиото на „Тази неделя“ с Мишчо, който вчера вече не е само книжно мишле.

Той живее на улица „Копче“, номер 9, в Мишиград, което е под голямата градска гара.

„Мишчо много обича да пише писма и много иска да има приятели по цял свят. Той приканва децата да се запознаят с него чрез писма“, обясни Диана Алексиева.

„Мишчо е едно въображавамо Мишле, което до този момент е живяло само в главата ми. Но оттук нататък започва да живее и на хартия. Т.е. аз пиша истории от името на мишлето и пращаме тези истории на деца, чиито родители са ги абонирали - по пощата. Т.е. всеки родител, който иска неговото дете да получи историята на Мишчо -всеки месец по едно писмо, което е изпълнено с приключения, с награди за децата, с предизвикателства към тях, ги получава по пощата“, коментира тя.

Писмата ще бъдат хартиени и ще бъдат получавани в пощенската кутия на детето.

Идеята тръгва от това, че днешните деца не получават такива писма.

Според Диана Алексиева е много вълнуващо и романтично очакването да получиш нещо.

"Вълнението от това, когато очакваш нещо, е много по-голямо от това да го получиш на секундата. То обучава и в търпение децата, които сега са много нетърпеливи, защото са свикнали да получават всичко на секундата. посочи тя.

Децата също ще могат да отговарят на Мишчо.

"Мишчо се роди в моята глава, но Габриела Петкова - една страхотна илюстраторка, му даде животи на хартия и тези образи са нейни", отбеляза Диана Алексиева.

За 2 и 3 декември, когато ще се представя "ПоетиТе и жената", вече всичко е разпродадено.

Какво още разказа тя и как изглежда първото писмо на Мишчо - чуйте във видеото.

