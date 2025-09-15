Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон

Първата копка на сградата в училището на село Скалица започва преди 40 години, но проектът е спрян поради липса на средства. Днес отваря врати за стотици ученици, с които ще работят изявени треньори в различни видове спорт.

До днес тези деца не са влизали във физкултурен салон. Играят футбол и баскетбол на улицата.

"Харесвам футбол, любимият ми спорт, боксът е хубав спорт. Досега къде тренирахте? Тренирахме вън, в училище, имахме като площадка една. Сега е много по- добре, определено ще е по-добре", споделя пред bTV Кольо Димитров, ученик в СУ " Свети Паисий Хилендарски", село Скалица.

"Надяваме се от малките населени села като Скалица да излязат момчета, които след време ще бъдат бъдещето на ямболския, а защо не и на българския спорт", казва Стойо Чолаков, национален селекционер по баскетбол за юноши.

Старши треньорът на националния ни отбор по баскетбол за юноши до 18 години ще работи с децата.

"Има много случаи от села до Ямбол, които даже нямат спортни салони, камо ли база като тази. Излизат деца, които и до ден днешен се състезават в добри първенства като баскетболисти. Ето, виждате млади момчета, които с първата ни среща се запалиха да играят баскетбол", казва Чолаков.

Първата копка на физкултурния салон е в далечната 1984 година. Скоро строежът е спрян заради липса на средства, а проектът - забравен. Преди две години кметът на община Тунджа Станчо Ставрев се връща към него, с финансиране от националната програма за подпомагане на спортни обекти на образователното министерство.

"Хубавото на този проект е, че е една сбъдната кауза на местната общност. Представяте ли си какво е да гледаш едни руини, които днес представляват новата спортна база на училището", разказа Станчо Ставрев, кмет на община Тунджа.

"Това е придобивка за целия регион. Много села нямат училища и това е шанса на децата за качествено образование, те имат право на това", каза Донка Костова , директор на СУ "Свети Паисий Хилендарски".

В екипа на общината е един от най- добрите ни баскетболисти от близкото минало Стоян Петков, заместник- кмет на община Тунджа.

Така мечтата на поколения ученици, родители и учители се сбъдва. Една от тях е Ани , която завършва училището в Скалица и после се връща като учител.

"Мечтата ми беше, когато завърша, да се завърна в родното училище като учител, и да има физкултурен салон. Другата мечта, за която се боря, е да стана учител по физическо и вчера се записах. Мечтите се сбъдват, когато човек се бори за тях", споделя Ани пред камерата на bTV.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase