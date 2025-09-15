dalivali.bg
София
сега Облачно 16°
10 Разкъсана облачност 18°
11 Разкъсана облачност 20°
12 Облачно 22°
13 Облачно 23°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Предавания Тази сутрин

Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон

До днес тези деца не са влизали във физкултурен салон. Играят футбол и баскетбол на улицата

Дани Атанасова Дани Атанасова

Публикувано в  09:30 ч. 15.09.2025 г.

Първата копка на сградата в училището на село Скалица започва преди 40 години, но проектът е спрян поради липса на средства. Днес отваря врати за стотици ученици, с които ще работят изявени треньори в различни видове спорт.

До днес тези деца не са влизали във физкултурен салон. Играят футбол и баскетбол на улицата.

"Харесвам футбол, любимият ми спорт, боксът е хубав спорт. Досега къде тренирахте? Тренирахме вън, в училище, имахме като площадка една. Сега е много по- добре, определено ще е по-добре", споделя пред bTV Кольо Димитров, ученик в СУ " Свети Паисий Хилендарски", село Скалица.

"Надяваме се от малките населени села като Скалица да излязат момчета, които след време ще бъдат бъдещето на ямболския, а защо не и на българския спорт", казва Стойо Чолаков, национален селекционер по баскетбол за юноши.

Старши треньорът на националния ни отбор по баскетбол за юноши до 18 години ще работи с децата.

"Има много случаи от села до Ямбол, които даже нямат спортни салони, камо ли база като тази. Излизат деца, които и до ден днешен се състезават в добри първенства като баскетболисти. Ето, виждате млади момчета, които с първата ни среща се запалиха да играят баскетбол", казва Чолаков. 

Първата копка на физкултурния салон е в далечната 1984 година. Скоро строежът е спрян заради липса на средства, а проектът - забравен. Преди две години кметът на община Тунджа Станчо Ставрев се връща към него, с финансиране от националната програма за подпомагане на спортни обекти на образователното министерство.

"Хубавото на този проект е, че е една сбъдната кауза на местната общност. Представяте ли си какво е да гледаш едни руини, които днес представляват новата спортна база на училището", разказа Станчо Ставрев, кмет на община Тунджа.

"Това е придобивка за целия регион. Много села нямат училища и това е шанса на децата за качествено образование, те имат право на това", каза Донка Костова , директор на СУ "Свети Паисий Хилендарски".

В екипа на общината е един от най- добрите ни баскетболисти от близкото минало Стоян Петков, заместник- кмет на община Тунджа.

Така мечтата на поколения ученици, родители и учители се сбъдва.  Една от тях е Ани , която завършва училището в Скалица и после се връща като учител. 

"Мечтата ми беше, когато завърша, да се завърна в родното училище като учител, и да има физкултурен салон. Другата мечта, за която се боря, е да стана учител по физическо и вчера се записах. Мечтите се сбъдват, когато човек се бори за тях", споделя Ани пред камерата на bTV. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон
Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София (ВИДЕО)

Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София (ВИДЕО)
С Кръстовден отбелязваме началото на есента: Кой има имен ден на 14 септември?

С Кръстовден отбелязваме началото на есента: Кой има имен ден на 14 септември?
„Избързаха, защото ги натискахте за версии“: Бойко Борисов не иска оставки след случая в Русе

„Избързаха, защото ги натискахте за версии“: Бойко Борисов не иска оставки след случая в Русе
Вот на недоверие №5: Управляващи и опозиция в нов словесен двубой

Вот на недоверие №5: Управляващи и опозиция в нов словесен двубой
Тази сутрин
Снимка: Галин Цоков: Догодина ще има STEM кабинети във всяко училище
Галин Цоков: Догодина ще има STEM кабинети във всяко училище
Снимка: Гледайте в „Търсим отговорите: Как бебето Тедиъс сбъдна мечтата на родителите си след 31 години замразяване
Гледайте в „Търсим отговорите: Как бебето Тедиъс сбъдна мечтата на родителите си след 31 години замразяване
Снимка: Проверка на знанията: Колко помним от матурите?
Проверка на знанията: Колко помним от матурите?
Лице в лице
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Снимка: Ролята на БСП във властта
Ролята на БСП във властта
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев