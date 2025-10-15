dalivali.bg
Четиримата италиански тенори – магията на белкантото се завръща в София (ВИДЕО)

Маестро Лоренцо Бизари е дирижирал над 70 оперни и симфонични продукции и е свързан с водещи италиански сцени и фестивали

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:40 ч. 15.10.2025 г.

След триумфа през пролетта, Четиримата италиански тенори се завръщат на сцената на Зала 1 на НДК на 15 октомври. Концертът обещава още по-богата програма, която ще пренесе публиката в сърцето на италианската вокална традиция.

Под диригентството на маестро Лоренцо Бизари ще звучат популярни арии от най-обичаните опери и любими италиански канцонети – музика, която носи духа на белкантото. В програмата са включени шедьоври от Верди, Пучини, Доницети и Белини – композитори, превърнали гласа в най-съвършен инструмент за изразяване на страст, красота и драматична сила. Публиката ще чуе арии като "La donna è mobile" от "Риголето", "Che gelida manina" от "Бохеми", "Una furtiva lagrima" от "Любовен еликсир", "Nessun dorma" от "Турандот" и други емблематични произведения. Наред с тях ще прозвучат и вечните италиански песни – "O Sole Mio", "Volare" и "Caruso" – мелодии, които носят топлината, емоцията и непосредствения чар на Италия.

Четиримата солисти – Уго Таркуини, Джани Лечезе, Алесандро Фантони и Анджело Форте – представят различни тембри и артистични индивидуалности, които се сливат в хармония. Всеки от тях има богата международна кариера: Таркуини е пял в Арена ди Верона и се е утвърдил с роли като Родолфо и Дон Хосе, Лечезе е отличаван за топлия си тембър и силно драматично присъствие, Фантони е възпитаник на Цюрихската опера, където дебютира в редица водещи роли, а Форте е изявен интерпретатор на Верди и участник в престижни италиански фестивали.

Маестро Лоренцо Бизари е дирижирал над 70 оперни и симфонични продукции и е свързан с водещи италиански сцени и фестивали. Под неговото художествено ръководство концертът обещава да бъде едновременно изискан и емоционален.

Съпроводът е поверен на оркестъра на Държавна опера – Варна, който ще допълни вокалното изкуство със своя професионализъм и музикален размах.

Това е вечер, в която програмата съчетава силата на класическата опера с чара на популярните италиански песни. Билети: касите на НДК и в мрежата на Eventim.

