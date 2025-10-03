bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден. Изпълнителният продуцент Жени Марчева и водещите Лили Ангелова и Надежда Василева ни разходиха из студиата.

„Решихме на този рожден ден да дадем думата на младите хора. През последната седмица ние правим интервюта с младежи, които са получили отлични оценки. Завършили са с пълна шестица, получили са национална диплома“, разказа в „Тази сутрин“ Надежда Василева.

„Много ми се иска да покажем на хората, че е модерно да си умен, модерно е да си интелигентен. Че трябва да слушаме гласа на младите хора – тяхната амбиция и желание да останат и да се реализират в България“, каза още водещата.

Именно затова и мотото на този рожден ден е „bTV Радио – гласът на бъдещето“.

„Общото мнение е, че повечето млади хора са в социалните мрежи, по-податливи са, повече риск има за тях от дезинформация. Но всъщност тези отличници се оказва, е са изключително информирано и знаят точно къде да търсят“, каза Лили Ангелова.

„Празникът започна от понеделник и днес е кулминацията. Избрахме страхотни млади хора. Те са малки вселени. Бих искала съвсем скоро тези хора да управляват България“, каза Жени Марчева.

