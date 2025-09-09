На тържествена церемония Папа Лъв XIV обяви първия светец на Католическата църква за хилядолетието – италиански тийнейджър, наречен „Божият инфлуенсър“ заради усилията си да разпространява вярата в интернет.

Канонизацията на Карло Акутис беше включена в календара на юбилейната година от папа Франциск и е първата за папа Лъв XIV.

Около 80 000 души се събраха във Ватикана в неделя за тържествената канонизация - поклонници от цял свят, много от които млади, италианци и американци от поколението на хилядолетието, президентът на Италия Серджо Матарела. Присъства и семейството на Карло Акутис, неговите по-малки брат и сестра, които донесоха даровете до олтара по време на литургията за канонизация.

Кой е Карло Акутис?

Карло Акутис е роден в италианско семейство в Лондон, където баща му е работил в застрахователна компания, а когато е бил на четири месеца, семейството се премества в Милано.

Майката на Карло споделя, че не са били особено религиозни, но синът ѝ от малък е проявявал дълбока преданост към католическата вяра и особена чувствителност към бедните и страдащите хора.

Акутис е бил обикновено дете, което обича да се забавлява с приятели и да спортува. Интересът му към компютърните науки се заражда от рано и още като младеж чете книги за програмиране на университетско ниво. Той обичал също да играе на електронни игри, но майка му споделя, че сам е ограничавал използването до един час седмично.

Като програмист създава уебсайтове за католически организации, включително един, в който са изброени чудеса. Той използва познанията си за интензивна евангелизаторска дейност чрез дигиталните медии. Това му носи прякора „кибер апостол“.

Акутис е описван от своите учители като ученик, който понякога не си пишел домашните по математика, а понякога закъснявал, без да дава - едва по-късно учителите му разбират какви са били ангажиментите му - да прави добро, без да го изтъква.

През октомври 2006 г., на 15-годишна възраст, той се разболява от остра левкемия. В рамките на няколко дни губи живота си. В деня на смъртта му тежко болни хора започват да се молят на него за изцеление, а на погребението му присъстват стотици хора, на които той приживе е помогнал, сред които имигранти и деца, подложени на тормоз.

