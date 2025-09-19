dalivali.bg
София
сега Слънчево
08 Слънчево
09 Слънчево 12°
10 Слънчево 15°
11 Слънчево 18°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Предавания Тази сутрин

„Бог да е с нас“: Жители на Пловдив пресичат с табели опасен булевард, на който няма пешеходна пътека

Гражданите са си поръчали стоп палки, за да преминават през улицата

Райна Зайкова

Публикувано в  07:29 ч. 19.09.2025 г.

Недоволство в пловдивския район "Южен". Родители сигнализират, че пътя им до детските градини и училища е опасен, заради липса на пешеходни пътеки, светофари и тротоари.

Хората са принудени да преминават през ул. „Ал. Стамболийски“ с малки деца, за да ги заведат на училище и детска градина.

„Сигнализираме с табелки шофьорите, че искаме да пресечем“, казват жителите на района. 

Продължава делото за смъртта на Сияна, в Плевен е организиран протест

По думите им няма пешеходна пътека и се налага да вървят 300-400 метра, за да пресекат по-безопасно.

„В близост е детска градина и училище и минават не само деца с родители, но и деца, които са сами“, посочват потърпевшите.

„Тук не се предвижда да има пешеходна пътека, тъй като и до момента не е имало никога и ние няма да правим такава, не е залегнало в нашия проект“, посочи Ивайло Добрев, ВиК.

„Ние сме експлоатационно дружество и няма как да сложим временна пешеходна пътека“, посочи още той.

Кметът на район „Южен“ каза за bTV, че има проект за пешеходна пътека, която трябва да се сложи след последния слой асфалт. Това ще се случи до края на другата година.

Целия разговор вижте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Кирил Петков: Пеевски е с най-скъпата кола на НСО, която паркира до вратата на НС

Кирил Петков: Пеевски е с най-скъпата кола на НСО, която паркира до вратата на НС
Делян Пеевски към Асен Василев: Ще има държава с главно "Д" (ВИДЕО)

Делян Пеевски към Асен Василев: Ще има държава с главно "Д" (ВИДЕО)
На първо четене: Депутатите гласуваха НСО да не вози администрацията на президента

На първо четене: Депутатите гласуваха НСО да не вози администрацията на президента
Борисов: Болят ме коленете, няма да ходя пеша. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

Борисов: Болят ме коленете, няма да ходя пеша. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша
Депутатите отхвърлиха вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков

Депутатите отхвърлиха вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков
Тази сутрин
Снимка: „Бог да е с нас“: Жители на Пловдив пресичат с табели опасен булевард, на който няма пешеходна пътека
„Бог да е с нас“: Жители на Пловдив пресичат с табели опасен булевард, на който няма пешеходна пътека
Снимка: "Кръговратът на познанието": Стенопис краси общежитие в "Студентски град"
"Кръговратът на познанието": Стенопис краси общежитие в "Студентски град"
Снимка: Преди петия вот на недоверие: Ще оцелее ли правителството на Желязков
Преди петия вот на недоверие: Ще оцелее ли правителството на Желязков
Лице в лице
Снимка: Казусът с кмета на Варна
Казусът с кмета на Варна
Снимка: Политолозите Любомир Стефанов и Калоян Методиев за политическата реториката
Политолозите Любомир Стефанов и Калоян Методиев за политическата реториката
Снимка: Службите за сигурност - преформатиране
Службите за сигурност - преформатиране
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев