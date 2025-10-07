Бебе осояд, пострадало при пожарите това лято, костенурки и таралежи бяха пуснати обратно в дивата природа от екипи на „Зелени Балкани“ и WWF.

Животните са открити на различни места, с множество рани, и след лечение в спасителния център в Стара Загора, започват нов живот.

През лятото на 2025 година пожарите в цялата страна вземат хиляди невинни жертви - птици, костенурки, таралежи. Има и спасени - от огнеборци, доброволци и местни хора . Такава е историята на бебето - осояд, открито при големия горски пожар в района на село Мъдрец.

Първата ни среща е в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора, където лекуват изгарянията му. Втората - в гората над село Медвен, където птицата, вече напълно здрава, ще бъде пусната на свобода.

„Един пожарникар го докара, цялото гнездо е било опожарено при пожара. Докараха го много мъничко, ние успяхме да го отгледаме и пилето е готово за пускане на свобода“, коментира д-р Руско Петров, Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани“.

Пилето е маркирано с пръстен от орнитоцентралата към БАН.

"Изключително полезни птици за територията на България. Тази птица е мигрант, затова и побързахме в края на миграционния период да я освободим и се надяваме, че всичко ще е наред. Ще отиде в топлите страни и догодина - през април, ще я чакаме обратно в България“, заяви д-р Руско Петров, Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани“.

Тази година WWF, „Зелени Балкани“ и Националната асоциация на доброволците стартират обща кампания с мотото " Пожарите винаги взимат жертви ". Включват се хиляди дарители.

„Именно благодарение на тези хора успяхме да спасим животни, успяхме да предотвратим загуби и да оборудваме доброволци, които влизат в пожарите“, коментира Елена Ганчева, ръководител на дарителската програма.

На свобода бяха пуснати сухоземни костенурки и таралежи, открити през юни, юли и август, при обходите на изгорелите територии.

„Една част имаха изгорели лапички и коремчета, в момента са възстановени. Имаме само два таралежа, които остават при нас и ще зимуват при нас, тъй като техните обгаряния бяха по-големи, със сериозни увреждания по краката“, коментира д-р Руско Петров, Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“.

В акцията по освобождаване на животните се включиха и бъдещи ветеринарни специалисти, сега доброволци в Спасителния център.

При незапомнените пожари през лятото изгоряха хиляди декари горски фонд, с много диви животни. Обходите на доброволците са спасили живота на десетки катерички, таралежи, костенурки, диви зайчета и редки птици.

