Водолази от цялата страна се събраха за почистване на морското дъно в Бургас. Инициативата е на сдружение „Приятели на морето“ и се провежда ежегодно. Тази година е под мотото „Да запазим чисти морето и морския бряг заедно“.

Целта на акцията е да направи морето по-чисто както за хората, така и за морските обитатели. Сред най-често изважданите предмети са автомобилни гуми, велосипеди, електрически тротинетки и дори колички от магазини.

„Последните години сме извадили няколко тротинетки, велосипеди и колички. Няма какво да правят там – мястото им не е на морското дъно“, разказа водолазът Стоян Димитров.

Най-опасни за морето остават пластмасовите отпадъци.

В тазгодишната акция се включиха 16 водолази. Всички те работят безвъзмездно, движени от любовта си към морето.

Вижте още във видеото.

