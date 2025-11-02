Преди точно век един български художник отказва покана да се присъедини към официалния кръг на сюрреалистите. Навремето това си е било скандал. Той е предпочел да остане настрана, но свободен. Цената е висока и той си е поел риска.

Жорж Папазов, роден през 1894 г. в Ямбол, става част от душата на френската школа художници през 20-те години на миналия век, а впоследствие обикаля с картините си света.

Тази седмица Българският културен институт в Париж откри една изключителна изложба на Жорж Папазов: "Завръщане у дома". Десислава Минчева имаше удоволствието да е там.

Париж - 20-те години на миналия век. Най-големите световни художници имат свой си кръг там. В него не се влиза случайно. И един ден българинът Жул Паскин, който вече има място в него, води друг българин, току-що пристигнал в Париж, без да знае френски език.

Това е началото на световния път пред Жорж Папазов. И тъй като Папазов никога не е като другите, този път се оказва труден. За едни той е гений, а други просто го отричат.

По различен начин ли е приеман и опитван да бъде разбран в България, във Франция, по света?

"Да, разбира се, че е по различен начин. Папазов многократно се е връщал в България, правил е много изложби. Дискусиите по повод неговите изложби са фантастични, много любопитни. Много "за" и "против". Защото той се е опитвал да проповядва едно разбиране за изкуството, което е по-далеч от това да нарисуваш това, което виждаш. И разбира се, в периода от 20-те и 30-те години това не е било толкова лесно достъпно за българските художници", коментира Мария Василева.

Не е било лесно и в Париж. По това време идеологът на сюрреализма Андре Бретон не допуска никой да бъде наречен сюрреалист, ако не е част от неговата концепция. Жорж Папазов решава, че няма да бъде част. И плаща висока цена, разказва той в автобиографията си. Един век по-късно големите музеи се отварят към този изключителен модернист.

Мария, какво значи "сюрреалист преди сюрреализма"?

"Папазов е един от първите, които започват да работят в тази посока преди това да се превърне в една установена практика, наложена от Бретон. Преди да се превърне в някакво клише", посочва Мария Василева.

Изложбата в Париж зашеметява и с контекста - в нея има творби на Жул Паскин, Ман Рей, Марсел Дюшан, Андре Дерен.

Големите музеи сега отварят за картини на Жорж Папазов, благодарение на един български колекционер. Георги Василев живее отдавна в Швейцария и преди 20 години точно в Париж решава, че това ще е неговата кауза. Купува първата си картина на Жорж Папазов, после обикаля най-големите аукциони в света и прави цяла колекция. Днес дарява част от картините на световните музеи.

"Бил е един разкошен човек, един красавец, бохем, много добър готвач, кулинар, който е умеел да събира на приятни разговори практически всички, които са били известни по това време артисти. И самият той да намери много бързо път към най-модерното, най-прогресивното за епохата. Представете си, той идва 1924 година, без да знае дума френски. И само за една-две години той застава редом с най-големите имена, които днес познаваме от този период", колекционерът Георги Василев.

Този период – който не е минал през Париж, значи не е бил артист, значи не е бил от големите кръгове. А Жорж Папазов стига до най-високото ниво на тези кръгове.

"Точно така. Има един период между 1925 и 1935 година, златен период за Жорж Папазов, който просто е бил разкъсван от интерес за него. Обикаля цяла Европа със своите колекции. От Източна Европа - от България, Загреб, Прага, до Париж, Стокхолм – там има невероятен успех, до Ню Йорк, Бостън, Чикаго", казва Георги Василев.

Видях Ви да говорите със специалистка голяма в областта на сююреализма от центъра Помпиду, ако не се лъжа. Какъв е интересът на Франция и на големите музеи във Франция към Жорж Папазов?

"Те незабавно видяха или преоткриха за себе си изключителните качества на Папазов. И го видяха в много по-широк контекст, извън рамките на тази тясна дефиниция, която е дал Андре Бретон за сюрреализма. Така че правейки дарение, всъщност те ми отвориха вратата, за да можем да вкараме Папазов сред най-големите, където е неговото място", коментира още Георги Василев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK