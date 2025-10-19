Почивка на каяк и сред природата - как повече време на открито ни помага да сме по-добре отпочинали?

Мултимедийният репортер на bTV Ладислав Цветков се впусна в приключение с каяк в Гърция, в района на Пелопонес.

Целта е да се обикалят диви и красиви места. Каякът е алтернативен начин за почивка и начин да опознаеш красивата природа.

Повече гледайте във видеото.

