Александър Секулов казва, че всеки човек е провинция на Господ.

"Провинцията като метафора, разбира се, като място, в което най-вече има време и светлина. Това беше начин да покажа една светла скръб по тези неща, които като едни платноходки вече са отминали. Надявам се книгата да е светла и леко смешна, каквато трябва да бъде всяка една тъга. Защото когато говорим за мрака, той не изчезва, а се сгъстява. Това сподели в предаването "Тази събота и неделя" за най-новата си книга "Възхвала на провинцията" писателят Александър Секулов.

По негови пиеси са едни от най-гледаните постановки в България. А новата му книга влезе в тазгодишните номинации на портал Култура.

Снимка: bTV

За книгите

"Мисля за един факт в последната година. Той ми стои непрекъснато пред очите. Между 1942 и 1943 г. по време на тази безумна касапница, която е била Втората световна война, се пишат три книги. "Малкият принц", "Алексис Зорбас" и "Пипи Дългото чорапче". И се питам защо точно в този момент са се появили точно тези литературни герои, които носят толкова много желание да се живее широко, да се живее смело, да се живее все едно няма околна действителност. Мисля, че те са много хубав пример да не се занимаваш с отрицанието на живота.

Моят добър приятел художникът Атанас Хранов винаги казваше "Черното се рисува много лесно". Просто вече органически не понасям литература, театрални постановки, които не водят човека до някаква надежда", споделя писателят Александър Секулов.

Снимка: bTV

На въпроса кои явления описват днешното време, той отговори: "Напоследък много мисля върху това. Скоростта, с която живеем вече е извън предела на физическите възможности на човека. Невъзможността да се разбираме с думи. Думите, от средство за разбирателство, са се превърнали в оръжие. Способността човек да приема негативни новини. Колко може да абсорбираме такова негативно влияние? То е като радиацията - облъчваме се, затова и мутираме".

"Ние сме станали функция на външните обстоятелства. Личните ни решения са сведени до това просто да не припаднем някъде в ежедневния график и трафик", добави още той.

"Имах прекрасна учителка, когато бях в пети клас. Другарката Велева. Спомням си, че влезе и говори за литературата като предмет по начин, по който писателски нищо не беше същото. Разбира се, много късно го разбрах", споделя Секулов.

Снимка: bTV

За театъра

По отношение на театъра Секулов сподели, че се опитват всеки път да правят неща, които не могат, които са трудно постижими.

"Ако всеки път не е много трудно и не те заплашва провал, започваш да ставаш ленив и доволен. Това винаги си личи в изкуството - ако пестиш усилия. Много е трагично да се заблуждаваш, че никой няма да го види. Всички го виждат - като родилно петно е. Не виждам друго гориво за човека, освен това да се съмнява в себе си. Само това може да те бута напред", споделя писателят.

Снимка: bTV

Театърът не е само премиерите. Театърът е присъствието в живота на един град и една държава по много различни начини. Театърът е начинът, по който градът си говори с хората. Не е само да дойдеш, да пляскаш, да се забавляваш, да плачеш, да се смееш. То е общуване на друго равнище. Във всеки един аспект театърът трябва да представлява образец. Това е лаборатория за обществен смисъл.

Да бъдеш будител

"Трябва да бъдем по-тихи. Много се саморекламираме. Смятаме, че нашето мнение е най-важно", смята Александър Секулов.

"Да си будител означава да се опитваш да не заспиш ти самият. Да будиш самия себе си. Ти бъди буден, ти лично не заспивай. Ти да си буди е по-важно, отколкото да ходиш и да говориш другите да не заспят", каза още пловдивският писател.

