От първия си бизнес с абонаментни кутии за козметика до собствено ателие за свещи във Варна – така изглежда пътят на Димитрина Топалова, която превърна проблемите си в ново начало.

„В Лондон видях идея, която тук липсваше – абонаментна кутия с козметични продукти. Това беше първата ми предприемаческа инициатива. Не успя, защото не познавах добре българския пазар, но научих най-важния урок – никога да не се отказвам лесно“, споделя тя.

Снимка: bTV

След години работа в маркетинга и управлението на екипи, идва моментът на промяната – COVID-19 и бърнаут, довели до паник атаки и нужда от пълен рестарт. „Напуснах корпоративната среда и започнах да правя свещи – първо за себе си, после за приятели. Не съм вярвала, че ще изгради бизнес от това“, допълни жената.

Днес нейното ателие във Варна кипи от работа още от лятото, защото подготовката за коледните advent календари започва месеци по-рано. Свещите ѝ се отличават с натурални соево-кокосови восъци, преизползваеми съдове и аромати, създадени в колаборация с европейски парфюмни фабрики.

Сред най-любопитните композиции са свещи с дафинов лист, босилек, шафран или тамян. А сега предстои нов проект – серия свещи, вдъхновени от зодиите.

Снимка: bTV

„Всеки аромат е въпрос на емоция и настроение. Клиентите усещат различни нотки в различни моменти. За мен вдъхновението идва най-вече от пътуванията“, казва Диди.

Наред със създаването на продукти, тя вече предава своето know-how и на други хора, които искат да навлязат в изработката на свещи.

„Най-хубавото е да опиташ – независимо дали ще успееш или не. Всяко начало носи ново знание и нова посока“, обобщава младата предприемачка.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK