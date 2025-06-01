Над 1500 участници вървят по стъпките на Ботев и са част от 77-ия Национален туристически поход "Козлодуй-Околчица".

В продължение на пет дни поклонниците изминават пеша 120 км от Козлодуйския бряг до връх Околчица.

"Рецитираме, пеем песни, казваме, че няма по-хубаво нещо от това да ходиш по българска земя и да славиш България!", каза Филип Филипов, преподавател.

"Много ни харесва, искаме да продължаваме да поддържаме Ботевия дух!", коментира Милена, психолог и и ръководител на две от групите.

"Не сме взели телефони, само се разхождаме, искаме да видим природата на България", казва един от участниците.

Походниците пеят песни под съпровода на гайда, рецитират стихове и изминават последните стъпки към лобното място на поета и революционер Христо Ботев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK