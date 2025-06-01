Над 1500 участници вървят по стъпките на Ботев и са част от 77-ия Национален туристически поход "Козлодуй-Околчица". 

В продължение на пет дни поклонниците изминават пеша 120 км от Козлодуйския бряг до връх Околчица. 

"Рецитираме, пеем песни, казваме, че няма по-хубаво нещо от това да ходиш по българска земя и да славиш България!", каза Филип Филипов, преподавател. 

"Много ни харесва, искаме да продължаваме да поддържаме Ботевия дух!", коментира Милена, психолог и и ръководител на две от групите. 

Паметникът на Христо Ботев във Враца отново е на мястото си (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Не сме взели телефони, само се разхождаме, искаме да видим природата на България", казва един от участниците.

Походниците пеят песни под съпровода на гайда, рецитират стихове и изминават последните стъпки към лобното място на поета и революционер Христо Ботев.

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