В петък вечерта един от най-известните соул изпълнители в света в момента имаше концерт в Зала 1 на НДК – Марио Бионди.

За Бионди казват, че е Рей Чарлз и Бари Уайт в един човек. Неговият топъл и кадифен глас всъщност е несравним с никой друг.

В София той представи последния си студиен албум „Бразил”, с който вече е обиколил 25 страни тази година.

Нелсън Мота е един от най-известните бразилски музикални продуценти. Освен с него по албума той работи и с друг известен музикант – Касин, и с носителя на Грами композитора Марио Калдато.

„За мен „Бразил” е като от преди 100 години. Много е странно! Понякога ми се налага да си пускам албума, за да си опресня ума какво съм изпял, какво съм произвел с бразилските музиканти. Но съм страшно доволен от резултата, за който трябва да благодаря на Марио Калдато и на Касин. И двамата ми дадоха много сила за този проект и ми дадоха усещането за свобода. Свобода на израза. Показваха ми разни демота и аз промених всичко по тези записи. Но беше невероятно, защото с тях се работи много лесно, много приятелски. Много съм доволен от резултата.

В момента направо съм полудял. Защото правя вече нов албум, започвам от някаква идея, но много неща ми идват наум и главата ми направо бучи. Чудя се как да го направя. Може би ще включа няколко италиански песни, но не знам колко. Ще включа и балети. Ние ще включим де, слава Богу не работя сам. Ще има денс музика, фънк, соул, разбира се, ще обединим толкова много стилове. Ще бъде смел проект!”, казва Бионди.

Марио Бионди е роден в Катания, на остров Сицилия. Място, което винаги ще го тегли.

„Много бих искал да се върна да живея там, откъдето са корените ми. Нуждая се от това. Не да живея постоянно там, сега децата ми са в Парма, където съм и аз. Но те са достатъчно големи, за да живеят без мен и често им се налага да живеят без мен. Обаждат ми се: „Къде си? – В Рим”, обаждат ми се после пак "Къде си? – Във Верона! – Добре! Чао!”, споделя музикантът.

Марио е на 48 години и вече има осем деца от две съпруги – четири момичета и четири момчета. Най-малкото му дете е на 3, а най-голямото на 23. С първата си съпруга е бил женен 15 години, а когато се разделят пише албума Beyond. Доказателство, че и тъгата в живота може да се окаже вдъхновение и да роди нещо добро.

Една от другите раздели в живота му, които променят пътя му е раздялата с кумира му – неговия баща Стефано Бионди – един от най-известните изпълнители в Сицилия през 80-те години.

„Започнах да се занимавам с музика именно, когато бях на 12-13 години. Първо с баща ми, като негов бек-вокал. После няколко години бях в църковен хор, в който пеех грегориански песнопения. Беше фантастично. Това е преживяване, което така пазя в сърцето и в ума ми, че си спомням всички думи от грегорианските хорове. Странно е! Така се е запечатало в съзнанието ми!

После, когато бях на 15-16 години започнах да се свързвам със сицилиански музиканти, за да се представя. Да им кажа, че съм готов да пея в пиано барове или на малки концерти. Може би първият път не пях много добре, все пак бях на 16. Но когато откриха, че на 16 г. вече имам репертоар от хиляда песни, тогава доста се учудваха”, спомня си Бионди.

Той пробива на световната сцена през 2004 г., когато записва песента This is what yoy are, която необичайно става хит първо в Япония, а оттам и във Великобритания.

Вижте повече във видеото!